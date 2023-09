Lagarde passa | l' Italia resta

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 15 settembre 2023) Ha definito l'inflazione “transitoria”, è partita in ritardo con il cambio di rotta della politica monetaria, poi ha messo in fila dieci rialzi consecutivi, conquistando il record dei tassi di interesse più alti di sempre. Lei, Christine, è senza dubbio donna di tempra e di Hermès, di potere e di Louis Vuitton, di finanza e di Chanel, èta dalla torre d'avorio all'Eurotower, sempre più in alto, così distante da diventare un dispiacere anche per il Re Solo che pure l'aiutò into, il presidente Emmanuel Macron. Un altro aumentino e via, proviamoci, si saranno detti a Francoforte. Gli alchimisti della Bce non si sono fermati, macché pausa, oggi no, il pilota automatico non lo prevede. È proprio questo il problema, il manuale di pilotaggio dei banchieri centrali. Nelle puntate precedenti si sono persi di vista la ...