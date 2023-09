L’aereo perde quota per 8mila metri | paura sul New York-Roma | pilota costretto all’atterraggio d’emergenza

Leggi su open.online

(Di venerdì 15 settembre 2023) Una picchiata di 8 milae un cambio di rotta spaventoso quello subito dal volo di United Airlines in partenza da Newark, sulla sponda del New Jersey che si affaccia su Newe diretto a. Il Boeing 777 era partito alle 20.37 di mercoledì dall’aeroporto statunitense, ma, ad appena 10 minuti dal decollo, i piloti sono stati obbligati a tornare verso terra a causa di un brusco sbalzo di pressione. Scendendo di, non ha perso aria dall’interno della cabina, tutelando la salute dei 270 passeggeri e dei 14 membri dell’equipaggio a bordo. Quasi 300 persone che però non sono arrivate all’aeroporto di Fiumicino in orario, dato che il volo è atterrato nuovamente in New Jersey alle 00.27. Lo spavento Nonostante lo spavento, l’interno delè rimasto pressurizzato: «Non c’è stata una ...