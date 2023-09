L' aereo perde quota e precipita per 8mila metri | panico sul volo New York-Roma

(Di venerdì 15 settembre 2023) Undella compagnia United Airlines diretto a Fiumicino ha fatto ritorno all'aeroporto di Newark (New) per un problema di pressurizzazione, dopo esser sceso didi oltrein dieci minuti. Il510 era partito mercoledì alle 20:37 con 270 passeggeri e 14 persone di equipaggio. Dopo aver effettuato due giri al di sopra della Nuova Scozia, in Canada, a un'altitudine stabile, il Boeing 777 è rientrato a Newark poco dopo mezzanotte "a causa di un problema di pressurizzazione", ha indicato un portavoce della Federal Aviation Administration. "Ilè atterrato in sicurezza e non c'è mai stata alcuna perdita di pressione nella cabina" ha detto un portavoce della United Airlines al NewPost. I passeggeri sono poi ripartiti ...

Lo spavento Nonostante lo spavento, l'interno dell'è rimasto pressurizzato: "Non c'è stata una perdita di pressione", ha fatto sapere un portavoce di United Airlines citato dal New York Post. Sono all'incirca le ore 22.30, quando il guasto inizia a creare problemi al pilota: il velivolo della United Airlines quota molto rapidamente, "precipitando" di circa 8mila metri in soli dieci minuti.

Un aereo della compagnia United Airlines diretto a Fiumicino ha fatto ritorno all'aeroporto di Newark (New York) per un problema di pressurizzazione. Quindi, è tornato all'aeroporto di partenza, dove è atterrato senza problemi. La compagnia aerea ha fatto sapere che si è verificata una «possibile perdita di pressione nella cabina».