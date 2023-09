Lady D | il maglione con la pecora nera venduto all' asta | ecco la cifra choc

La pecora nera diDiana vola all'asta: ilindossato dalla principessa del Galles quando era ancora Diana Spencer, giovanissima fidanzata al principe Carlo, è stato battuto da Sotheby's per un milione 143 ...... quello rosso, con un gregge di pecore bianche e una sola nera , che indossòDiana poche settimane dopo il suo fidanzamento con il principe Carlo. Ilè diventato celeberrimo perché, ......co - fondatrici del marchio Warm & Wonderful fecero avere aD una nuova versione in cui la pecora nera sembra trovarsi in mezzo a una fila più alta di pecore bianche. La pecora nera Il...L'indumento era stato indossato dalla principessa del Galles quando era ancora Diana Spencer, giovanissima fidanzata al principe Carlo

Lady D, asta alle stelle per il famoso maglione della "pecora nera" TGCOM

Il maglione della 'pecora nera' di Lady D vola all'asta Agenzia ANSA

Ricordate il maglione con la pecora nera di Diana diventato una vera e propria icona È stato battuto all’asta: ecco a quanto è stato venduto ...La «pecora nera» di Lady Diana vola all'asta: il maglione indossato dalla principessa del Galles quando era ancora Diana Spencer, giovanissima fidanzata al principe Carlo, è stato battuto da Sotheby's ...La pecora nera di Lady Diana vola all'asta: il maglione indossato dalla principessa del Galles quando era ancora Diana Spencer, giovanissima fidanzata al principe Carlo, è stato battuto da Sotheby's p ...