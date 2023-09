L' accusa di monopolio ma non solo | perché Google è finita a processo negli Stati Uniti

E' la più grande causa contro unUsa da 25 anni a questa parte, da quando nel 1998 lo ... L'. Nella causa iniziata questa settimana i pubblici ministeri statunitensi hanno accusato ...In questo caso, l'diriguarda le tecnologie di advertising....governo a stelle e strisce porta in tribunale un colosso per motivi di. Qualcosa di molto simile si verificò nel 1998, quando il Dipartimento di Giustizia fece causa a Microsoft: l'...Sentenza molto importante L'è del Dipartimento di Giustizia statunitense che ritiene gli ... Questa pratica avrebbero contribuito illegalmente a mantenere il. Google gestisce più del ...

Antitrust, al via il processo a Google per monopolio Il Sole 24 ORE

Stati uniti vs. Google: lo storico processo al monopolio di Alphabet Il Manifesto

Una settimana esatta dopo il venticinquesimo anniversario della fondazione di Google, è ufficialmente iniziato il processo per pratiche anti competitive nei confronti della casa madre Alphabet. L’azio ...Microsoft venne accusata nel 1998 di monopolio per aver inserito di "default", in automatico, nel suo sistema operativo Windows il motore di ricerca Explorer. In quel modo la compagnia di Bill Gates ...Nonostante un investimento di 10 miliardi di dollari da parte di Microsoft in OpenAI all'inizio del 2023, Bing non sembra aver guadagnato terreno nel 2023 ...