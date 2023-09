La Virtus Bologna esonera Sergio Scariolo | che si era costruito la sua via di fuga

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 15 settembre 2023)non è più l’allenatore dellaSegafredo. La notizia è arrivata in una tranquilla mattinata di settembre, tra le vie di unaindolente e indecisa tra sole e pioggia. Nel gran circo dello sport, abituato a certi colpi di mano, però questa sì che fa notizia: quello diè un allontanamento che arriva a due settimane dall’inizio del campionato. Boom. Ai dirigenti non sono piaciute le dichiarazioni del coach campione di tutto (in carriera) alla prima conferenza dell’anno. Ed è bastato un comunicato per cancellare con un colpo di spugna gli ultimi due anni, le finali scudetto, la vittoria di una coppa europea e, udite, approdo in Eurolega. Dichiarazioni, si legge nel comunicato ufficiale, che “minano, purtroppo, la serenità e l’entusiasmo dell’ambiente ...