La verità su questa destra Formigli non si tiene | la sparata sui neri crea il caos

(Di venerdì 15 settembre 2023) A Piazzapulita su La7 lo spartito non cambia, la musica è sempre la stessa: l'assalto al governo di Giorgia Meloni. Il tema è quello dei migranti e della situazione a Lampedusa con il conduttore Corradoche afferma: "Il governo dovrebbe scusarsi per le frottole che ha raccontato. Primoo, che le Ong erano il problema; secondo, che il blocco navale era la panacea di tutti i mali. Basta conca**ate!", tuona il giornalista. In studio Francesco Borgonovo gli fa notare che, al limite, Meloni dovrebbe scusarsi non gli elettori di centro, non certo con chi vuole ingressi liberi in Italia dall'Africa e da altrove. Ma tant'è.insiste: il blocco navale non si può fare e si è visto che le Ong non erano "l'internazionale del male". Bazzecole rispetto a quello che afferma dopo. "È inutile che ci ...

"Inle cose con Martin avevano cominciato ad andare male qualche tempo prima " confessa ... e gli Stranglers paiono confermare una vocazione eurocentrica anche inriflessione sul ...Raggiunse Mario Schifano nella villa di Sabaudia per un pranzo, in, non troppo loquace. ... che ha sempre preferito l'apertura all'ideologia, epredisposizione gli ha consentito di essere ...Laè che non esiste un modo. Il Viminale lo sa bene. E non si può certo tornare a vecchi ed ... "Dobbiamo guardare avanti e stabilire come rimanere competitivi infase. Per questo motivo ...Eliminando dalista dei "decisori", politicamente s'intende, anche i tre volenterosi ... In, lo stesso silenzio lo stiamo ancora notando anche per l'ospedale Bonomo. Il nuovo ospedale si ...

Salario minimo, “la verità è che non c'è da pensare o da studiare ... Movimento 5 Stelle