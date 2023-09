La variante Eris continua a crescere | è prevalente per il 43 | 5% Reinfezioni di Covid stabili al 39%

(Di venerdì 15 settembre 2023) Contagi in crescita, nessun allarmismo ma invito alla prudenza da parte degli esperti mentread aumentare anche in Italia, come in vari altri Paesi, la prevalenza dellaEG.5, denominata, che raggiunge questa settimana il 43,5%. Il dato è contenuto nell’ultimo monitoraggio settimanale sul-19 dell’Istituto superiore di sanità. Si tratta, secondo gli ultimi studi, di unapiù resistente e con una maggiore capacità di sfuggire alle difese anticorpali (generate sia da precedenti infezioni che dai vaccini) e ciò in virtù di una particolare mutazione (F456L) avvenuta a livello della proteina Spike del virus. In base ai dati di sequenziamento depositati sulla piattaforma nazionale I-Co-Gen, si sottolinea nel monitoraggio, nell’ultima settimana di campionamento consolidata ...

La percentuale di reinfezioni Covid in Italia resta "stabile intorno al 39%", con lache sta emergendo sempre di più, mentre al momento non risulterebbe essere stata rilevata Pirola. E' quanto si rileva nel monitoraggio Covid - 19, a cura di Istituto superiore di sanità (...Con l'aumento dei casi e l'avvicinarsi delle stagioni più fredde, torna anche in Italia la preoccupazione per i contagi da Covid. A colpire maggiormente in queste ultime settimane è la, una sottovariante di Omicron nota con il nome scientififico EG.5: scopriamo come si manifesta e quali sono i sintomiQuesto potrebbe portare - come già sta avvenendo in queste ultime settimane a causa della- a un ritorno prepotente del virus. Quanto è efficace il nuovo vaccino. Tornando al vaccino, ...Mondo I casi di Covid aumentano negli Usa a causa della nuovaAndrea Casadio Lo studio Gli studiosi del Mario Negri scrivono: "L'Italia è stata il primo paese fuori dell'Asia a ...

Come previsto, inoltre, è arrivato il via libera europeo al vaccino di Moderna adattato alla variante Covid Kraken. Che, secondo l’azienda americana, funziona anche su Eris e Pirola. “I dati degli ...«Il nostro organismo riconosce l'identikit del coronavirus ma è anche vero che il virus ha cambiato faccia perciò può ancora fregarci», sintetizza ...Continuano ad aumentare i casi di Covid-19 in Italia. Secondo il bollettino settimanale, al 13 settembre i positivi sono 30.777, il 44% in più della settimana scorsa.