La Tunisia straccia l’accordo sui migranti e spinge l’esodo dei disperati

(Di venerdì 15 settembre 2023) Ennesimo grande successo del magnifico memorandum tra Ue econ l’Italia di Giorgia Meloni in prima fila: il presidente tunisino Kaïs Saïed chiude le porte in faccia all’Europa. Ieri una delegazione di eurodeputati avrebbe dovuto arrivare inper salutare la situazione politica e economica del Paese, sull’onda del Memorandum che il Paese ha firmato per “controllare” i flussi migratori: “A questa delegazione non sarà permesso di entrare nel territorio nazionale”, recita il documento ufficiale tunisino. La lettera alla delegazione dell’Ue a Tunisi porta la data dell’altro ieri: la missione, nota, è stata confermata, malgrado il governo del Paese nordafricano avesse già espresso “più riserve al riguardo”. La missione era prevista da ieri al 16 settembre e faceva seguito a quella dell’aprile 2022. La commissione Afet intendeva “promuovere e ...

Inin queste settimane sono in atto veri e propri pogrom razzisti contro le persone ... considerato cartaanche da Paesi UE come la Germania. Triste e assurdo utilizzare la guardia ...Inin queste settimane sono in atto veri e propri pogrom razzisti contro le persone ... considerato cartaanche da Paesi UE come la Germania . Triste e assurdo utilizzare la guardia ......soprattutto in Europa e con i principali paesi di partenza per barchini e disperati (e ... gli accordi internazionali si sono spesso dimostrati cartae la maggior consapevolezza ...Inin queste settimane sono in atto veri e propri pogrom razzisti contro le persone ... considerato cartaanche da Paesi UE come la Germania. Triste e assurdo utilizzare la guardia ...

La Tunisia straccia l'accordo sui migranti e spinge l'esodo dei ... LA NOTIZIA

"Interessi internazionali...". Quei sospetti del governo sul boom di ... ilGiornale.it

Agenzia Roma, 14 set. “Noi non siamo irresponsabile come loro quando erano all’opposizione, noi non lucriamo voti sulla pelle dei disperati. Nessuno rema contro ma è evidente che il governo Meloni non ...