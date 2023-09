La stretta a tenaglia sul collo per 7 minuti | resta in carcere il 28enne accusato dell’omicidio di Yuri Urizio a Milano | smentito dai video

(Di venerdì 15 settembre 2023) «Unaa modo di» protrattasi per oltre sette«tra le 3.52 e le 3.59». Questa è la dinamica secondo la gip Angela Minerva che ha portato alla morte, dopo due giorni di agonia, del giovane, aggredito mercoledì scorso nei pressi della Darsena didaltunisino Cubaa Bilel., cameriere del Comasco, viene mostrato dalle telecamere di sorveglianza della zona mentre cerca di divincolarsi dallacon un «movimento delle gambe sempre più debole», scrive la giudice nell’ordinanza con cui convalida l’arresto e dispone la custodia cautelare per tentato omicidio per l’aggressore che avrebbe liberato dalla sua presa la vittima solo all’arrivo di una volante della polizia. La versione di ...

È quanto risulta da una testimonianza e dalle immagini delle telecamere della zona, come riportato nell'ordinanza del gip di Milano Angela Minerva, che ha convalidato l'arresto e disposto la custodia ...Come si legge nell'ordinanza, infatti, avrebbe mantenuto la presa per oltre 7 minuti, «tra le 3.52 e le 3.59», con una «stretta a modo di tenaglia», senza che Yuri potesse reagire, se non con «un ...Yuri Urizio è morto due giorni dopo essere stato aggredito da un 28enne in zona Darsena a Milano: questo lo avrebbe strangolato con una stretta a ...