“La Stoccata Vincente” | il docu – film su Paolo Pizzo

Il film tv andrà in onda domenica 24 settembre, alle ore 21.25. Nel cast Flavio Insinna. 'La' porta sullo schermo per la prima volta, domenica 24 settembre su Rai 1 alle 21.25, la vera storia del campione mondiale di scherma Paolo Pizzo - interpretato da Alessio Vassallo - ...Roma, 15 set. Domenica 24 settembre arriva in prima serata su Rai1 in prima tv assoluta La, film tv diretto da Nicola Campiotti che porta sullo schermo per la prima volta la vera storia del campione mondiale di scherma Paolo Pizzo, interpretato da Alessio Vassallo, con ...Lo dice Flavio Insinna rispondendo alle domande sul suo futuro artistico, nella conferenza stampa di La, il film tv di Nicola Campiotti, in onda su Rai 1 in prima serata il 24/9, ...Domenica 24 settembre , in prima serata su Rai 1, andrà in onda il film La. Tratto dall'omonimo libro di Maurizio Nicita , il lungometraggio racconta la storia di Paolo Pizzo , due volte campione del mondo nella specialità della spada (2011 e 2017), ma che ...

“LA STOCCATA VINCENTE” TRA EMOZIONI E ATTESA, PRESENTATO IL FILM SU PAOLO PIZZO CHE SARÀ IN ... Federazione Italiana Scherma

Flavio Insinna: «L'eredità Una bella storia d'amore finita, ma resto comunque in Rai» Vanity Fair Italia

La fiction Rai scalda i motori. La data da segnare è quella di domenica 24 settembre 2023 quando, in prima serata su Raiuno e su RaiPlay, andrà in… Leggi ...Flavio Insinna: “L’Eredità Auguro buona vita, ho detto no a La7” Durante la presentazione del film tv La Stoccata Vincente l’attore risponde alla domanda sul programma… Leggi ...(ANSA) - ROMA, 15 SET - "Con la Rai e L'eredità c'è stata una storia d'amore fantastica, e anche quando le cose finiscono auguri sempre alle persone con cui l'hai vissuta il meglio, così io faccio con ...