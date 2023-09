“La sola risposta” è il nuovo singolo di Filippo Ferrante

(Di venerdì 15 settembre 2023) Dal 15 settembre 2023 sarà in rotazione radiofonica “La”, ildiestratto dall’ep “La formula della trasformazione” disponibile dal 14 aprile. “La” è una canzone che parla d’amore, nella sua forma più pura, come vera e propria forza trasformatrice. Spesso le persone che incontriamo, con cui nasce un legame, ci fanno scoprire nuove parti di noi che hanno bisogno di venire fuori, di esprimersi. Il brano racconta una storia di incertezza di fronte alla varietà, alla scoperta e al mutamento dei propri sentimenti, così come di quelli dell’altra persona, ma che alla fine abbraccia la possibilità di lasciarsi trasformare dall’amore stesso. Commenta l’artista a proposito del brano: “Quando ci ritroviamo ...

...scolastiche - dato che registriamo da un po' di anni a questa parte - che optano per la... Book in Progress nasce (anche) comeorganizzata all'impossibilità di adottare testi autoprodotti. ...Oggi, dall'impianto di Stellantis non uscirà unaJeep. Lo stesso accadrà a Detroit nella ...controproposte realistiche (più o meno il 20% in più sulle buste paga) senza aver mai ricevuto. ...... la frequenza di aggiornamento raggiunge i 144 Hz mentre il tempo disi ferma a soli 4 ms ... una di queste è naturalmente rivolta allaalimentazione, l'altra invece consente di collegare ...Lapossibilità che il vaccino debba essere pagato dagli italiani, o almeno da una parte della ... efficacia e immunogenicità, cioè il grado di capacità di evocare laimmunitaria. I nuovi ...

FILIPPO FERRANTE VENERDÌ 15 SETTEMBRE ESCE IN RADIO ... MEI – Meeting degli Indipendenti

Erp, Cgil: "Sola risposta all'emergenza, risorse pubbliche per le case" thedotcultura.it

L'arrivo dell'ambulanza avrebbe impiegato 33 minuti. Il direttore della Usl 2: "Circostanze eccezionali, il presidio di Spoleto non c'entra" ...