«La situazione a Sfax è fuori controllo» E il governo di Tunisi blocca la delegazione europea

(Di venerdì 15 settembre 2023) Bab Jebli aè il luogo dove le contraddizioni dellaa prendono forma. Da una parte offre una spiegazione chiara alle migliaia di arrivi in questi giorni a Lampedusa. first appeared on il manifesto.

...è di nuovo al collasso Enrico Dalcastagné Via da Lampedusa Intanto a Lampedusa laresta ... con migranti partiti soprattutto da, in Tunisia, uniti alle accuse "complottistiche" di ...La maggior parte di loro sono partiti da, in Tunisia, il Paese con cui l'Unione europea ha di ... per risolvere la. "Come Commissione lavoriamo per l'efficacia del processo generale di ...... acqua e una telefonata per dire ai parenti che sono vivi! Unagrottesca. È sicuramente ... che prevedeva anche un controllo delle partenze dei migranti, che principalmente avvengono daTutte salpate dain Tunisia, le barche avevano a bordo tra i 35 e i 50 passeggeri, in ... e se non ci saranno altre ondate eccezionali entro sabato torneremo ad unadi normalità". Al ...

Migranti: società civile, allarme per situazione Sfax in Tunisia Agenzia ANSA

Le violenze della polizia sui migranti in Tunisia - Annalisa Camilli Internazionale

Msf: "Le immagini che vediamo sono la fotografia di un fallimento annunciato. Elly Schlein accusa il governo: tra meloni e Salvin i fanno a gara a chi è ...A Tunisi “regna” un despota, un dittatorello parafascista, un autocrate razzista e un ricattatore che ha imbracciato, a mo’ di mitraglia, il “modello Erdogan”.Diversi ospiti hanno scavalcato il muro dell’hotspot per uscire dalla struttura. La Questura di Agrigento: “Possono uscire perché non sono in stato di detenzione” ...