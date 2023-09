La ragazza e l’ufficiale | anticipazioni 17 settembre ultima puntata | lieto fine per Sura e Seyit?

(Di venerdì 15 settembre 2023) La17: anche la soap turca giunge al termine, come altri prodotti televisivi che ci hanno tenuto compagnia quest’estate… La17: Alya viene arrestata.ama un altro Alya ha ucciso Billy e sente ormai di non avere più scampo. Si dichiarerà l’unica colpevole del delitto. Emine, dopo aver sentito il personaggio impersonaggio di Demet Ozdemir parlare condella sua situazione, si offrirà di nascondere la giovane a casa sua, ma per quest’non ci sarà davvero speranza. Ali e Sabri ci andranno di mezzo. Pronta a ricominciare daccapo sarà ...

La squadra scopre che Lisa, lache frequentava, gli aveva ...off della serie tv ambientata nelle isole del Pacifico con'... La squadra scopre che si tratta di Adrian Park, undella ......il modo in cui la loro breve storia d'amore li ha spinti verso'... anche per organizzare un addio al celibato, e laè d'... Uno splendido disastro: Il Trailerin Italiano del Film - HD... con quell'aria intramontabile da eternache malgrado gli ... Al suo debuttoal Salone di Francoforte nel settembre ...che garantiva una potenza ancora maggiore - che giustificavano'...La squadra scopre che Lisa, lache frequentava, gli aveva ... ma lei sostiene di non c'entrare nulla con'omicidio e che'... La squadra scopre che si tratta di Adrian Park, undella ...

La ragazza e l'ufficiale, penultima puntata: trama e cast Io Donna