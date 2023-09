La peste suina dilaga ed è colpa dei cinghiali

(Di venerdì 15 settembre 2023) Il virus che colpisce i maialiin Piemonte sta raggiungendo l’Emilia, con rischi enormi per il comparto degli insaccati. Ma il morbo si diffonde a causa (anche) del moltiplicarsi dei, spesso protetti dagli ambientalisti. È l’ora di intervenire. Fu il regalo della Befana di due anni fa. Il 6 gennaio nei boschi di Ovada trovarono un cinghiale morto di. Scattò un primo contenuto allarme. Ora ci tocca di schierare l’esercito contro i. Mezza Europa fa i conti con lache si chiama africana, ma di africano non ha nulla in Italia. Tardivo sta arrivando un piano nazionale di azione che dovrebbe essere approvato tra il 14 e il 15 settembre, e il 16 dal Governo dopo il via libera della conferenza Stato-Regioni. Con l’epidemia ...

L'istituzione dei GOT (Gruppi Operativi Territoriali) e la nascita dei Bioregolatori. Sono le "armi" messe in campo dal "Piano di sorveglianza ed eradicazione dellaafricana" (PSA) presentato oggi pomeriggio dal Commissario straordinario Vincenzo Caputo in Commissione Agricoltura presieduta da Floriano Massardi. "C'è massima attenzione da parte di ...Continua a rimanere al livello massimo l'attenzione della Lombardia all'emergenza Psa. L'epidemia diafricana, che da Liguria e Piemonte, dove è comparsa alla fine del 2021, si sta lentamente diffondendo verso nord, fa paura al mondo dell'allevamento suino. Quasi 34mila maiali sono già ...Questione PSA,Africana, e lotta alla presenza incontrollata di cinghiali. Questi i temi affrontati oggi a Napoli, in Consiglio regionale, da una delegazioni di amministratori locali, guidati dal ...Nel pavese bisogna abbattere oltre 25mila maiali di una decina di allevamenti perché c'è un focolaio diafricana nell'area di Zinasco. Per cercare di contenere la diffusione del virus sono scesi in campo anche i carabinieri. E undici pattuglie dei forestali si alternano giorno e notte fuori ...

Vincenzo Caputo ha presentato le novità del Piano nazionale contro la diffusione del virus: GOT e Bioregolatori. Peste suina africana: inizia la battaglia per provare a "sradicarla" dalla Lombardia. Oggi, giovedì 14 settembre, in sede di commissione regionale Agricoltura il commissario straordinario nominato dal ...