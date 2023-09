La Meloni in Ungheria difende Dio e la famiglia

Né Giorgiané Ursula Von Der Leyen hanno capito nulla". Cosa intende "Il comportamento di ... Come si contrastano "Non dobbiamo fare il gioco di chi queste persone non le vuole, come, ...Intanto Salvini promette nuovi decreti e punta il dito contro l'Ue 'clamorosamente assente' • Giorgiaè volata inal summit di Victor Orbán per difendere la famiglia e Dio (e il ...'L'esempio dell'dimostra che le cose possono cambiare se noi vogliamo che le cose cambino', ha aggiunto, che per Budapest ha rivendicato: 'Grazie alle politiche del governo sono ...e Orban, non si vedevano dallo scorso 30 giugno quando la premier italiana, con il Consiglio europeo in stallo, tentò invano una mediazione con Polonia econtrarie al Patto sulle ...

Meloni da Orban: «Combattiamo per difendere le famiglie e Dio». Asse su migranti e Ue Il Sole 24 ORE

Meloni a Budapest: crisi economia condiziona la crescita demografica Sky Tg24

Meloni è passata dal blocco navale al record di sbarchi, dalla centralità europea all’isolamento. Un fallimento su tutta la linea. E adesso, dopo aver appoggiato la decisione di Ungheria e Polonia di ..."A occhio no", la strategia diplomatica della premier Giorgia Meloni non ha funzionato per fermare l'arrivo dei migranti. Né sono serviti i viaggi in Tunisia ...La visita della Premier italiana Giorgia Meloni in Ungheria ha preso il via con un discorso significativo al Budapest Demographic Summit. Durante il suo intervento, ha enfatizzato l’importanza della ...