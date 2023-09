La Meloni in Ungheria difende Dio e la famiglia | invece di pensare a migranti | disoccupazione o donne

(Di venerdì 15 settembre 2023) “Il declino della popolazione non è il nostro destino”. Lo ha detto la presidente del consiglio Giorgiache ieri è intervenuta al Budapest Demographic summit per parlare di lotta alla denatalità. La premier ha fatto il suo ingresso nella sala che ospitava l’evento accompagnata dalla presidente ungherese Katalin Novak. Quindi ha salutato il primo ministro Viktor Orban. “Stiamo guardando con ammirazione i risultati raggiunti dall’” ha detto, definendo il Paese di Orban “l’esempio perfetto di come le cose possono cambiare se abbiamo la volontà e il coraggio di prendere i provvedimenti necessari. Insi è riusciti a fermare la tendenza in calo della natalità, sono aumentati i posti di lavoro, e anche l’occupazione femminile”.ha incentrato il suo intervento sulla ...

Emma Bonino, intervistata dal Tg3, ha commentato le parole di Giorgiain, dove ha indirettamente citato il motto 'Dio, Patria, Famiglia'. "Giorgiaha in testa questo modello di Dio - Patria - Famiglia, e quindi un uomo, una donna, possibilmente ...Il tutto sembra ancora più ironico visto che in queste ore Giorgiaè volata inper incontrare il suo amico Viktor Orban , che però è tra i pochi in Europa che si rifiutano di aiutare ...Nel collegamento si parla anche dell'incontro a Budapest del Presidente del Consiglio, Giorgia, col Primo Ministro dell', Viktor Orbán, dell'emergenza migranti nel Mediterraneo e della missione di una delegazione di eurodeputati della commissione Affari esteri alla quale è stato ...Dal canto suo " ha continuato Szelényi "ogni tanto deve accontentare la base del suo partito, nonché l'ala intellettuale più radicale, che vede nell'una specie di terra promessa. L'...

Meloni al summit per la natalità di Orbán dice che l’Ungheria è “l’esempio” da… Il Fatto Quotidiano

Meloni da Orban: «Combattiamo per difendere le famiglie e Dio». Asse su migranti e Ue Il Sole 24 ORE

Meloni, Orban, Dio e il comandamento dimenticato Che cosa ha detto Giorgia Meloni in Ungheria su Dio e non solo. I Graffi di Damato In nessuna delle pur numerose e promozionali anticipazioni del… Legg ..."Meloni corre in Ungheria ad abbracciare Viktor Orbán – proprio lui, il Presidente che ha sbattuto la porta in faccia all’Italia sulla redistribuzione dei migranti", il duro commento di Giuseppe Conte ...La “politica familiare” orbaniana è una distopia in stile Margaret Atwood, fondata sulla persecuzione dei migranti, sulla negazione del diritto all’aborto e sulla demonizzazione di un'immaginaria “pro ...