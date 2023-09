La limousine di Kim Jong-un parcheggiata nel treno blindato| video

(Di venerdì 15 settembre 2023) Il leader della Corea del Nord per il viaggio in Russia avrebbe scelto ancora il suoprivato ed entra nel vagone direttamente in. Kim-un stava tornando dal colloquio avvenuto il 13 settembre con il presidente russo al centro spaziale Vostochny, nella regione russa dell’Amur, nell’Estremo Oriente russo Il mezzo di trasporto, usato frequentemente dal Presidente nordcoreano Kim-Un, è, lussuosissimo, a quanto dire, e anche piuttosto lento (non raggiunge i 60km/h di velocità). La sua caratteristica più importante dovrebbe essere la sicurezza, anche se sembrerebbe che ilsia attrezzato solo contro gli attacchi "da armi leggere o a bassa potenza", nulla in caso di "attacchi aerei o missilistici".

Jong Un è giunto in Russia martedì viaggiando, come solito fare, in treno. Ad accoglierlo, alla ... insieme al presidente russo, che lo ha fatto salire sulla suaMaybach . Il leader ...è arrivato inall'installazione missilistica e all'edificio dei test del cosmodromo, e i due si sono stretti la mano sorridendo e hanno scambiato alcune parole. Il lancio di due missili ...è arrivato a bordo della suaMaybach (prezzo di mercato 250mila euro). La stretta di mano ha preceduto una visita alle strutture del cosmodromo.e Putin quindi hanno intrapreso ...Putin ha incontrato ladi, portata da Pyongyang con lo speciale treno blindato del leader nordcoreano, all'ingresso della struttura di lancio, salutando il suo ospite con una stretta di ...

Perché ieri Putin ha giocato con Kim al «venditore di limousine russe» Corriere della Sera

Putin mostra a Kim la sua limousine - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Il dittatore nordcoreano ha portato in Russia una Maybach da 1.6 milioni di euro acquistata di contrabbando. Putin ha provato a stuzzicarlo (come aveva già fatto Trump) mostrandogli l’ammiraglia Aurus ...Il presidente russo Vladimir Putin e il leader nordcoreano Kim Jong Un, mercoledì 13 settembre, si sono incontrati per oltre cinque ore allo spazioporto di Vostochny, in un vertice che ha fatto seguit ...L’incontro tra i leader. Lo Zar promette tecnologia spaziale, il maresciallo armi. Shoigu: "Mosca può soltanto vincere" ...