La Lega verso Pontida rispolvera gli slogan | Serve più decisione o l' Italia farà da sola Ma Fdi stempera

Mentre il governo affronta l'emergenza sbarchi a Lampedusa e lacritica la strategia della ... Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha chiesto di potenziare i rimpatri dalla Tunisiai ......lanciare la corsa di Salviniil governo (pur con un risultato modesto alle urne), l'appuntamento di quest'anno minaccia di aprire una sanguinosa competizione elettorale per le Europee. La......tentano di frenare ergendosi a scudo umano nei confronti dei migranti che si accalcanoi bus ... In effetti, il retroscena svelato da Colombo non torna perché il leader dellaall'epoca ...Con il campionato italiano di pallacanestro, la LBA (Basket Serie A ), e competizioni ...possono catturare l'attenzione degli appassionati di sport motoristici e attirare un nuovo pubblico...

La Lega verso le europee nella tenaglia FI-FdI L'Identità

Migranti, il caos traina la Lega verso il 40% QUOTIDIANO NAZIONALE

Con l'hotspot di Lampedusa al collasso e il centrosinistra all'attacco contro l'esecutivo, sulla questione migranti sembra aprirsi una crepa anche all'interno della maggioranza ...Erano giorni che la Lega girava intorno a questo concetto ... la Marina era stata dirottata verso il Mediterraneo orientale. Il decreto, infine, prevede misure per il rimpatrio di stranieri violenti, ...«Potenziare» i rimpatri dalla Tunisia verso i Paesi d’origine dei migranti. E accelerare su una «nuova strategia europea» contro i trafficanti di esseri umani.