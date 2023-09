La Juve offrì a Bonucci la partita di addio contro il Milan | l’ultima in casa | ma lui rifiutò Zazzaroni

(Di venerdì 15 settembre 2023) Lala possibilità di salutare pubblico e compagniil, nelindella scorsa stagione, ma il difensore ha detto no. Lo racconta, sul Corriere dello Sport, Ivan, che scrive di Leonardoe delle sue accuse ad Allegri e allantus, nell’intervista rilasciata dall’ex difensore bianconero a Mediaset. “Ladidiallasi giocherà in tribunale. Come un divorzio qualunque, ed è questo l’aspetto più triste. Dodici anni insieme – tra molti alti, qualche basso e alcuni bassissimi – si chiudono nel peggiore dei modi. Davanti a un arbitro ...

... 'Non abbiamo mai ricevuto offerte concrete per Milinkovic - Savic , l'unica vera fu da parte di una squadra italiana, di cui non farò il nome, cheoltre 100 milioni di euro. Noi non lo ...... l'unica vera fu da parte di una squadra italiana, di cui non farò il nome, cheoltre 100 ... L'abbiamo risanata, e dopo lasiamo quelli che negli ultimi anni in Italia hanno vinto più di ...L'estate scorsa aveva pensato a lui anche il Torino , che10 milioni di euro senza trovare l'... Gasperini ha fatto capire che potrà fare meno l'anno prossimo dell'ex, Inter e Atalanta ...E' stato sempre il mio sogno quello di giocare per un grande club come la. Da quando ero ... Milik: "In passato potevo trasferirmi alla Juventus, ma la Romapiù soldi". Nei cinque anni di ...