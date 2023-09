La donna più tatuata d' Europa svela il suo pentimento | Mi sto ripulendo per i miei figli

Leggi su oggi-notizie

(Di venerdì 15 settembre 2023) Oggi Notizie Una volta salutata come lapiùd', Lidia Reyes sta prendendo un corso di azione diverso. Lidia sta iniziando a rimuovere i suoi tatuaggi, in particolare quelli sul viso, in un processo che descrive come una resa dei conti personale. Il cambiamento di direzione di Lidia Reyes Lidia Reyes, una volta conosciuta per essere lapiùd', ha deciso di fare un passo indietro e affrontare i suoi rimpianti. Dopo aver ricoperto il suo corpo di tatuaggi e raggiunto la notorietà come lapiùd', Lidia ha intrapreso un viaggio di rimozione dei tatuaggi più appariscenti, in particolare quelli sul viso. "Sono stufa di essere così piena", ha ammesso. Tuttavia, nonostante il suo ...