La devastazione di Derna e la sfida dell’Africa ai cambiamenti climatici

(Di venerdì 15 settembre 2023) Poche ore dopo le conclusioni di African Climate Summit (“Driving Green Growth and Climate Finance Solutions for Africa and the World”) a Nairobi, l’uragano Daniel dopo avere devastato la Tessaglia nel centro della Grecia ha colpito con precipitazioni intense un territorio arido provocando il collasso di due dighe e la distruzione della città dicon migliaia di vittime. Il Centro meteorologico della Libia ha stimato una quantità di pioggia attorno a 440 mm, ma secondo Christos Zerefos, segretario generale dell’Accademia di Atene, la quantità di pioggia ha raggiunto 1000 mm, ovvero 1 metro. Le prime valutazioni dei climatologi dell’Università di Reading, confermate da altri climatologi di università europee e Usa, attribuiscono la responsabilità di Daniel alle elevate temperature raggiunte dalle acque superficiali del Mediterraneo in agosto (oltre 28°, superiori ...