(Di venerdì 15 settembre 2023) Uno spettacolo nel cielo, ma anche un’occasione brevissima di studio per gli scienziati. Lasta raggiungendo la sua massima luminosità, grazie al suo aprsi al Sole, e questa sarà l’ultima occasione per ammirarla: il 18 settembre effettuerà il suo passaggio ravvicinato con la nostra stella, a poco più di 30 milioni di chilometri di distanza, e diventerà quindi impossibile da vedere, senza contare che potrebbe anche venire disintegrata dalla radiazione solare. “Anche in questi, però, riuscire a scorgere lasarà molto difficoltoso”, dice all’Ansa Paolo Volpini dell’Unione Astrofili Italiani: “È bassissima sull’orizzonte, a occhio nudo è quasi impossibile”. Indicata con la sigla C/2023 P1, ladeve il suo nome all’astrofilo giapponese Hideo ...

Lo scorso 12 agosto 2023 l'astrofilo giapponese Hideoscopriva una deboledi magnitudine 10,5 nella costellazione dei Gemelli, a 1 u.a. dal Sole (u.a.= 150 milioni di km): da qui la ...Un'occasione da afferrare al volo, altrimenti bisognerà aspettare oltre 4 secoli : si tratta del passaggio di, unascoperta poco più di un mese fa che in questi giorni si trova in 'visita' alla Terra e si appresta a raggiungere la posizione di perielio . L'oggetto celeste, che sta suscitando ...Verde: un raro spettacolo celeste - Passerà vicino alla Terra per la prima volta in oltre 430 ...La, individuata soltanto un mese fa dallo astrofilo giapponese Hideo, è ancora osservabile in questi giorni sia con un semplice binocolo che anche a occhio nudo, anche se in ...

Quando e come osservare la cometa Nishimura, che sta per raggiungere la massima luminosità Geopop

La cometa Nishimura visibile ancora per pochissimi giorni: prossima data nel 2458 Il Fatto Quotidiano

Lo scorso 12 agosto 2023 l’astrofilo giapponese Hideo Nishimura scopriva una debole cometa di magnitudine 10,5 nella costellazione dei Gemelli ...La cometa verde è diventata sempre più luminosa, e ora può essere vista ad occhio nudo, come un punto luminoso nella costellazione del Leone. Ma se vuoi ...Occhi al cielo per la cometa Nishimura, indicata con la sigla C/2023 P1. La cometa è stata scoperta solo poche settimane fa dall'astrofilo giapponese Hideo Nishimura e in questi giorni sta mostrando ...