La classe di liceo costretta a rifare l' esame di maturità

(Di venerdì 15 settembre 2023) Un'interadi unlinguistico situato a Spadafora, in provincia di Messina, si troveràa ripetere l'dia partire dal prossimo 20 settembre. Gli studenti dovranno affrontare nuovamente le prove orali dell'di Stato. Tutto è scaturito da un ricorso...

Unadellinguistico Galilei di Spadafora, associato al Maurolico di Messina, dovrà tornare a svolgere l'esame orale. Il motivo Il ricorso presentato dalla famiglia una studentessa, ...Unadi undici studenti delGalilei con indirizzo linguistico di Spadafora, nel Messinese, dovrà rifare le prove dell'esame di maturità a partire dal prossimo 20 settembre dopo che la famiglia ...Questo evento, che in passato ha ispirato film di successo al botteghino come 'Notte prima degli esami' o 'Immaturi', è avvenuto a luglio in una quintadelGalileo Galilei di Spadafora. ...Nel giorno del ritorno innelle scuole comunali e statali, all'ospedale Maggiore di Parma si è tenuto una toccante cerimonia di donazione. È durato un soffio il primo anno diper Samuele, quando a soli 14 anni una ...

Diventa un caso nazionale la vicenda dei ragazzi del liceo Galilei di Spadafora che dovranno tornare ... Si tratta di un'intera classe, la quinta A. Tra i ragazzi che dovranno ripetere l'esame anche ...Una classe di undici studenti del liceo linguistico “Galileo Galilei” di Spadafora dovrà rifare l’esame di maturità a partire dal 20 settembre. Il provvedimento è stato preso dall’Ufficio scolastico ...Una classe di undici studenti del liceo Galilei con indirizzo linguistico di Spadafora, nel Messinese, dovrà rifare le prove dell'esame di maturità ...