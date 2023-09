La camminata silenziosa che fa bene al corpo e alla mente | spopola su TikTok | prova anche tu

Leggi su grantennistoscana

(Di venerdì 15 settembre 2023) Camminare in silenzio è una sana abitudine cheficia tutte le dimensioni umane:e spirito. Dare assoluta. Laè diventata addirittura un trend virale sudove tanti testimoniano ifici di questa pratica che ha radici antiche,se riscoperta di recente. Camminare in silenzio: è una tendenza diventata virale sui social – grantennistoscana.itCi avete fatto caso? Succedenei momenti liberi dal lavoro: quando camminiamo il flusso dei nostri pensieri non cessa di sommergerci. Non basta staccare dalle attività lavorative. E non dobbiamo fare i conti solo col mare agitato che spesso ribolle in noi. Lì fuori infatti c’è tutta una marea di ...