La California fa causa a Google per aver abusato dei dati di localizzazione degli utenti

... abituati ad attaccare Biden adella sua età e ora a disagio ad affrontare questo argomento ... La decana è la democratica Dianne Feinstein, per lo stato della, storica sindaca di San ...... la Haas School of Business dell'Università dellalo ha definito come ' Un approccio che ... Stress e ansia: come capire se laè davvero il lavoro guarda le foto Leggi anche › ...Ridgway - Whitedeer aveva accusato Cosby già nel 2015, ma oggi ha intentato per la prima volta unacontro l'attore in base alla recente legge dellache consente ai sopravvissuti di ...... Adams ha cambiato idea e ha recentemente descritto l'impatto dei migranti come possibile... Domenico Maceri, PhD, è professore emerito all'Allan Hancock College, Santa Maria,. Alcuni ...

Nuova legge sui social, X di Elon Musk fa causa alla California Sky Tg24

Nuova legge per i social in California, X di Musk fa causa Agenzia ANSA

Milano, 11 settembre 2023 – Il 29 settembre si celebra la Giornata mondiale del cuore (World Heart Day), campagna mondiale promossa dalla World Heart Federation con l’obiettivo di sensibilizzare e ...X Corp ha avviato nei giorni scorsi una causa legale nei confronti della legge AB 587 che si occupa degli obblighi delle piattaforme per la moderazione dei contenuti ...Elon Musk contro la California. X ha fatto causa allo stato americano contestando la costituzionalità della legge che fissa requisiti di trasparenza per i social media, inclusi i controlli che ...