La Bce non perdona l’inflazione

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 15 settembre 2023) Altro che pausa, la Bce ieri ha alzato per la decima volta consecutiva il costo del denaro nell’Eurozona portando il tasso d’interesse principale al 4,5 per cento e quello sui depositi al 4... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti