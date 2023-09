La Bce alza i tassi al 4 | 50% | rate dei mutui sempre più care

(Di venerdì 15 settembre 2023) La Banca centrale europea (Bce) ha deciso dire id’interesse di un quarto di punto percentuale, portando il tasso sui rifinanziamenti principali al 4,50%. Il tasso sui depositi sale invece al 4%, mentre quello sui prestiti marginali al 4,75%. Si tratta del decimo aumento consecutivo da quando, nel luglio 2022, la Banca centrale europea ha avviato la sua manovra di aumenti in risposta all’elevata inflazione. Gli esperti dell’istituto hanno tagliato inoltre le stime sul Pil dell’Eurozona, rivedendo “significativamente al ribasso le proiezioni per la crescita economica, che si porterebbe nell’area dell’euro allo 0,7% nel 2023, all’1,0% nel 2024 e all’1,5% nel 2025“. Per la Federazione autonoma bancari italiani, “così ivariabili schizzeranno al 7%, quelli fissi a oltre il 6%“. La sede della Banca Centrale Europea (BCE) a ...

Nel fondo spicca il rialzo dei tassi da parte della('Lai tassi al 4,5%, è il record dell'era euro. Bini Smaghi: La stretta non è ancora terminata'). 'Tassa sulle banche metodo ...1' di lettura Vivere Senigallia 14/09/2023 - LROMA - La Banca centrale europea ha alzato i tassi d'interesse di un quarto di punto percentuale, portando quello sulle operazioni di rifinanziamento ...Una porta deve essere aperta o chiusa, ma questo è teatro", ha puntualizzato in conferenza stampa Madame. Ma qui, più che dalle parti di de Musset, siamo prossimi a Ionesco, in un cortocircuito ...Gli esperti dellahanno lievemente rivisto al ribasso le proiezioni dell'inflazione al netto della componente energetica e alimentare, che si collocherebbe in media al 5,1% nel 2023, al 2,9% nel ...

La Bce porta i tassi al top ma si intravede la fine - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Bce alza i tassi di un quarto di punto: sale al 4,50% | Lagarde: "Inflazione in calo, ma è ancora troppo elevata" TGCOM

La Banca centrale europea ha alzato i tassi d’interesse di un quarto di punto percentuale, portando quello sulle operazioni di rifinanziamento principali dal 4,25 al 4,50%.La Bce ha deciso di alzare i tassi d'interesse di un quarto di punto percentuale, portando il tasso sui rifinanziamenti principali al 4,50%.Il tasso sui depositi sale invece al 4%, mentre quello sui p ...Per leggere tutti gli articoli della rubrica Truenumbers su Key4biz clicca qui. La Bce ha alzato i tassi portandoli al 4,50% dal precedente 4,25%. Si tratta del decimo rialzo consecutivo. Ha anche ...