La Banca centrale russa alza i tassi d’interesse al 13%

(Di venerdì 15 settembre 2023) caption id="attachment 348645" align="alignleft" width="150" Elvira Nabiullina/captionLaha annunciato di aver portato il tasso di interesse dal 12 al 13%, terzo aumento consecutivo del costo del denaro in meno di due mesi per contrastare l'inflazione e l'indebolimento del rublo, sullo sfondo delle sanzioni internazionali legate all'aggressione della Russia in Ucraina."Oggi abbiamo deciso di portare il tasso di riferimento al 13% per un anno. Le misure prese da luglio per aumentare il tasso di riferimento sono una risposta alla realizzazione dei rischi di inflazione, come noto dovute all'influenza del tasso di cambio. Abbiamo attualizzato le previsioni macroeconomiche e, su questa base, chiariamo il livello del tasso di riferimento necessario per raggiungere l'obiettivo dell'inflazione del 4% entro la fine del ...

Larussa ha annunciato di aver portato il tasso di interesse dal 12 al 13%, terzo aumento consecutivo del costo del denaro in meno di due mesi per contrastare l'inflazione e l'...E' indubbio, ormai (97%), che mercoledi' lastatunitense manterra' i tassi al 5,25% - 5,5%, il livello piu' alto degli ultimi 22 anni. Sul Nasdaq, ieri, debutto molto positivo per il ...... vale a dire la produzione industriale e le vendite al dettaglio salite oltre le attese nel mese di agosto, mentre ladel dragone ha iniettato altri miliardi di yuan per sostenere la ...È indubbio, ormai (97%), che la prossima settimana lastatunitense manterrà i tassi al 5,25% - 5,5%, il livello più alto degli ultimi 22 anni. Sul Nasdaq, ieri, debutto molto positivo ...

Russia, banca centrale alza tassi d'interesse al 13% LA STAMPA Finanza

Roma, 15 set. (askanews) - La banca centrale russa ha annunciato di aver portato il tasso di interesse dal 12 al 13%, terzo aumento consecutivo del costo del denaro in meno di due mesi per contrastare ..."Quello che ha fatto fino ad oggi la Banca centrale europea è stato molto importante per il contenimento e per far diminuire l'inflazione tanto è vero che tutti i trend… Leggi ...L’economista Marco Lossani risponde alle domande di Fanpage sulla scelta della Bce di rialzare i tassi di interesse, spiegando perché non è ...