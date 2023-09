La Banca centrale russa alza i tassi d' interesse al 13%

(Di venerdì 15 settembre 2023) Laha annunciato di aver portato il tasso didal 12 al 13%, terzo aumento consecutivo del costo del denaro in meno di due mesi per contrastare l'inflazione e l'...

Larussa ha annunciato di aver portato il tasso di interesse dal 12 al 13%, terzo aumento consecutivo del costo del denaro in meno di due mesi per contrastare l'inflazione e l'...E' indubbio, ormai (97%), che mercoledi' lastatunitense manterra' i tassi al 5,25% - 5,5%, il livello piu' alto degli ultimi 22 anni. Sul Nasdaq, ieri, debutto molto positivo per il ...... vale a dire la produzione industriale e le vendite al dettaglio salite oltre le attese nel mese di agosto, mentre ladel dragone ha iniettato altri miliardi di yuan per sostenere la ...È indubbio, ormai (97%), che la prossima settimana lastatunitense manterrà i tassi al 5,25% - 5,5%, il livello più alto degli ultimi 22 anni. Sul Nasdaq, ieri, debutto molto positivo ...

Russia, banca centrale alza tassi d'interesse al 13% LA STAMPA Finanza

Roma, 15 set. (askanews) - La banca centrale russa ha annunciato di aver portato il tasso di interesse dal 12 al 13%, terzo aumento consecutivo del costo del denaro in meno di due mesi per contrastare ..."Quello che ha fatto fino ad oggi la Banca centrale europea è stato molto importante per il contenimento e per far diminuire l'inflazione tanto è vero che tutti i trend… Leggi ...L’economista Marco Lossani risponde alle domande di Fanpage sulla scelta della Bce di rialzare i tassi di interesse, spiegando perché non è ...