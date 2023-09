La babysitter si addormenta | lascia in auto bambina e cane | morti entrambi

Leggi su europa.today

(Di venerdì 15 settembre 2023) Unadi undici mesi e unti in un'sotto il sole rovente, per sei ore.. Per questo unaè stata arrestata martedì nella contea di York, negli Stati Uniti. Lo sceriffo di York-Poquoson, Ron Montgomery, ha annunciato che Kristen Graham, 40enne di...