Kvara non segna da sei mesi | è necessario che Garcia lo rivitalizzi Gazzetta

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 15 settembre 2023) L’attacco del Napoli non brilla come una volta. Finora, in tre partite di campionato, sono arrivati solo 6 gol su più di 60 tiri provati. Troppo poco per una squadra reduce dalla vittoria dello scudetto. La sconfitta contro la Lazio ha contribuito a sollevare dei dubbi sul lavoro di“nell’ambiente”, scrive ladello Sport. Il tecnico è chiamato ad un’inversione di marcia. In particolare, a rivitalizzare, che sembra essersi spento e che nonda sei. L’ultimo gol del georgiano con la maglia del Napoli risale al 19 marzo scorso, contro il Torino. Ha avuto qualche problema fisico e adesso anche la delusione con la Georgia, massacrata dalla Spagna durante la sosta per le Nazionali. E’chelo rimetta in condizione quanto ...