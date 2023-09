“Killer pagati per vendicare il fratello secondo il codice del Kanun” | 5 arresti per l’omicidio di Elson Kalaveri

(Di venerdì 15 settembre 2023) Fu una vendetta, ordinata seguendo ildele compiuta assoldando una squadra divenne ucciso a Sasso Pisano, frazione di Castelnuovo Val di Cecina, da tre sicarida un albanese. È questa la ricostruzione messa insieme dai carabinieri di Pisa che, a poco più di un anno daldel 36enne albanese, hanno eseguito cinquetra il paese in provincia di Pisa, Napoli, Casoria, Pescara e il Paese delle aquile. Sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di omicidio premeditato in concorso.fu assassinato in strada il 18 agosto dello scorso anno: fu attirato nel piccolo borgo della provincia di Pisa,l’inchiesta, con una trappola resa possibile anche grazie ...

La bambina cresce allevata proprio da The Firm e quindici anni dopo diventa anche lei una. ... scopre che i suoi bersagli sono a loro volta degli assassini prezzolati,per svolgere la ...Gran parte delle protezioni mafiose, dei privilegi mafiosi caramentedai cittadini, non sono ... perciò, appare come un'azione " per quanto certamente compiuta dadi Cosa nostra " troppo "......mattina avrebbe riferito loro che stava andando a risolvere la questione degli affitti non... ritenuto il possibiledel 32enne. È stato portato in caserma, sarà interrogato e ...Gran parte delle protezioni mafiose, dei privilegi mafiosi caramentedai cittadini, non sono ... perciò, appare come un'azione " per quanto certamente compiuta dadi Cosa nostra " troppo "...

Usa, catturato il pericoloso killer evaso da una prigione in Pennsylvania TGLA7

The Killer di David Fincher racconta il rovescio della medaglia del mestiere del sicario GQ Italia

Adil Harrati si è avvalso della facoltà di non rispondere alle domande del giudice. Forse una richiesta di soldi dietro al delitto ...Un «orso», irascibile, andato fuori di testa, che trascorreva gran parte delle giornate pregando Allah. Praticamente isolato dagli altri coinquilini, due connazionali e un italiano, ...