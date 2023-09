(Di venerdì 15 settembre 2023) Novità dal fronte di guerra:Federazione russa è stata completamente sconfitta in due giorni: lo ha dichiarato la terzad'assalto separata dell'esercito di...

Novità dal fronte di guerra: 72ma Brigata meccanizzata della Federazione russa è stata completamente sconfitta in due giorni: lo ha dichiarato la terza Brigata d'assalto separata dell'esercito dicitata da Rbc - Ucraina . "Sono stati eliminati il capo dell'intelligence della brigata nemica, tre combattenti e quasi tutta la fanteria della 72ma Brigata, insieme agli ufficiali e a una ...Ha promesso che non permetterà mai che Taiwan diventi la prossima Ucraina.di voler garantire 50 anni di pace, migliorando le relazioni con la Cina e rilanciano l'...di capo dello Stato a, era ...... Kurdyumivka, Klishchiivka, e lì abbiamo guadagnato terreno ogni settimana",la vice ministra Hanna Malyar. Nel frattempo, la Corte penale internazionale ha aperto un ufficio a, il più ...... inviato del Papa, nella tappa a. Dopo Mosca e Washington, è stata la volta di Pechino. "Penso ...Shevchuk. E il pensiero va ai due sacerdoti redentoristi sequestrati dai militari russi lo ...

Kiev dice di aver sconfitto la 72ma Brigata meccanizzata della Russia Globalist.it

Kiev: distrutto un sistema di contraerea in Crimea. Mosca: respinto un nuovo attacco sul Mar Nero - Si è trasferita in Russia l'ex ministra degli Esteri austriaca che al suo matrimonio ballò con Putin - Si è trasferita in Russia l'ex ministra degli Esteri austriaca che RaiNews

La 72ma Brigata meccanizzata della Federazione russa è stata completamente sconfitta in due giorni: lo ha dichiarato la terza Brigata d'assalto separata dell'esercito di Kiev ...Il capo della Chiesa greco-cattolica: le parole del consigliere di Zelensky «Solo una visione personale, non dell'esecutivo». Consegnate al cardinale Zuppi le liste dei prigionieri da liberare ...Mykhailo Podolyak, consigliere del presidente Zelensky, ha spiegato i punti chiave della strategia ucraina per riconquistare la penisola: "Liberare i cieli, distruggere mezzi e collegamenti e liberare ...