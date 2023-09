Khaled El Qaisi è senza difesa | inaccettabile! L’Italia non può ignorare un nostro concittadino

(Di venerdì 15 settembre 2023) Ormai due settimane fa,El– unitalo-palestinese, ricercatore presso l’Università La Sapienza di Roma – è stato arrestato dalle autorità israeliane al valico di Allenby, tra Cisgiordania e Giordania, in circostanze assolutamente non chiare. Il giovane, dopo una vacanza a Betlemme, è stato fermato al controllo bagagli dalle forze israeliane e tratto in arresto, sotto gli occhi della moglie e del figlio di 4 anni, comprensibilmente sconvolti,che venisse fornita loro alcuna spiegazione. Nel corso delle tre udienze preliminari svoltesi il 1°, il 7 e il 14 settembre, il giudice ha convalidato almeno fino al 21 settembre la detenzione di Elche nel frattempo è stato trasferito dall’istituto penitenziario di Petah Tikvah a quello della città di ...

Khaled El Qaisi resta detenuto e ancora non si conoscono i motivi per cui le guardie di frontiera israeliane, lo scorso 31 agosto, l'hanno arrestato al valico di Allenby. Il ricercatore ...E' stata allungata per altri sette giorni la detenzione penale per il ricercatore italo-palestinese, Khaled el Qaisi. Una decisione che e' ...