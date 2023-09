Keyword della settimana | Lampedusa

Leggi su panorama

(Di venerdì 15 settembre 2023) Se restiamo a osservare solo i picchilinea temporale” sembra quasi che gli italiani online non riescano più a reagire emotivamente alle ricorrenti tragedie del mare. Narcotizzati oramai rispetto al dolore, alla commozione nonostante i bollettini ufficiali ci restituiscono l’immensitàtragedia: siamo molto più attenti a farci coinvolgere nelle strumentalizzazioni politiche di parte, piuttosto che manifestare apertamente comprensione e solidarietà per la dimensione umana dei migranti che fuggono dalle loro patrie. Ma, così non è, perché quando scegliamo come navicella di esplorazione del parlato digitale, la“migranti” ecco che i picchi di coinvolgimento nelle discussioni sono caricati per la maggior parte dalla molla dell’emotività ...