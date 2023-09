Kean e la doppia possibilità tattica | soluzione importante per Allegri

(Di venerdì 15 settembre 2023), attaccante della Juventus, offre due soluzioni tattiche ad. Ecco in quali ruolo può essere impiegato l’azzurro La Juventus, in questa stagione, ha un grande obiettivo; i bianconeri, considerando l’assenza dalla Conference League e il solo impegno a settimana (esclusa la coppa Italia), vogliono lottare per lo scudetto. La voglia è quella di tornare a dominare il massimo campionato italiano dopo una serie di stagioni in cui sono stati altri a festeggiare., ecco le due soluzioni tattiche che il centravanti può offrire alla Juventus (Credits: LaPresse) -Juvediependenza Per chiudere la Serie A davanti a tutti servirà una stagione perfetta; l’inizio, con sette punti in tre partite, è stato tutto sommato positivo. Dal punto di vista del campo,ha avuto buone risposte da Chiesa ...

ItTrenta milioni pere quindici per Kostic; un totale di quarantacinque milioni di euro che ...dell'attaccante ha spaventato il West Ham e quindi appare difficile portare a termine questa...Il calciomercato della Juventus si concentra sulle uscite:cessione per incassare 50 milioni negli ultimi giorni di trattativeL'ottimismo che si ... Juventus, non c'è più posto per Kostic e: ...non è il solo calciatore per il quale la Juventus valuterebbe offerte in questi ultimi giorni ... Unaoperazione in prestito con i due giovani attaccanti che potranno avere uno spazio ...... la Juventus spera di poter incassare un tesoretto da 50 milioni di euro dallacessione di Filip Kostic e Moise. 10:15 29 Agosto Verona, UFFICIALE: ceduto CazzadoriIl Verona ha comunicato ...

Calciomercato Juventus, Kean ai saluti: doppia scelta per Giuntoli Footballnews24.it

Juve, doppia cessione sul gong: 50 milioni di euro Calcio mercato web

Kean, attaccante della Juventus, offre due soluzioni tattiche ad Allegri. Ecco in quali ruolo può essere impiegato l'azzurro ...La Juve vince ad Empoli per 2-0 nonostante un rigore sbagliato da Vlahovic, due legni e due gol annullati e il Lecce regola la Salernitanacon lo stesso risultato di 2-0: sono questi i ...La Juve potrebbe mettere a segno due importanti cessioni sul filo di lana: Giuntoli punta a guadagnare circa 50 milioni.