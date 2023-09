Kate Middleton e la visita in prigione | nuovo look e infortunio alla mano

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 15 settembre 2023)è tornata a lavoro dopo le vacanze estive. Dopo essere volata in Francia per assistere alla finale di rugby, la principessa del Galles è “tornata a giocare in casa”. La moglie del principe William ha fattoal carcere maschile di HMP – High Down nel Surrey, per una causa che le sta molto a cuore., che ha trascorso più di un decennio lavorando con enti di beneficenza per la dipendenza, ha voluto incontrare i detenuti e le loro famiglie. Fin dal suo arrivo alla, però, le prime foto hanno messo in allarme in fan reali., infatti, ha mostrato i segni di un infortunio alla mano destra. La stessa moglie del principe William ha rassicurato del fatto che non si tratta di nulla di serio. Un portavoce di Kensington Palace ha ...