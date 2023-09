«Kadyrov sta male | è in coma» | l’indiscrezione degli 007 di Kiev sul leader ceceno

(Di venerdì 15 settembre 2023) Le condizioni di salute deldella Cecenia Ramzansarebbero crollate nelle ultime ore, secondo il capo dell’intelligence ucraina. A Ukrinform, Andriy Yusov ha confermato la voce che, secondo i media di, sarebbe partita da alcuni canali Telegram ostili al dittatore vicino a Vladimir Putin. Secondo il capo007 ucraini,«ha avuto un’altra grave riacutizzazione e negli ultimi giorni è stato in condizioni molto gravi». Secondo Rbc-Ucraina, ilsarebbe addirittura in, dopo che gli ultimi tentativi dei medici di curarlo non sono andati a buon fine. Il medico dagli Emirati Arabi Uniti L’ex vice premier, oggi in esilio, Akhmed Zakaev, sostiene chedi ...

Il sospetto sollevato dagli oppositori diè che abbia una malattia ai reni e che per curarsi abbia fatto arrivare in Cecenia un medito degli Emirati Arabi Uniti, non fidandosi dei medici di ...Fattoche dopo la destituzione di Oleksij Reznikov da ministro della Difesa proprio per le sue ... E, a proposito di brutalità, emerge un retroscena che riguarda il leader ceceno Ramzan. Lo ...Anche in questo, come in politica, la Cecenia sembra imitare in tutto e per tutto quel che accade al Cremlino, nella amata 'madre Russia' cheaiutando con le sue truppe in Ucraina. Un ...... un membro della Wagner o il ceceno Ramzan. A dirlo è invece il consigliere del presidente ... sostiene, dicono di non avere raccolto prove per definire un genocidio quello cheaccadendo in ...

