Juventus-Lazio | Pellegrini | “Le loro energie sono tutte sul campionato | dovremo dare il 100% a Torino”

(Di venerdì 15 settembre 2023) “Il successo di Napoli ci ha dato entusiasmo e soprattutto consapevolezza rispetto alle prime due sconfitte in. Ora dobbiamo essere però bravi a non farci condizionare da quella partita, sappiamo che annon è facile”. Luca, terzino della, presenta ai microfomi diStyle Channel, la sfida contro la. “I banconeriforti e non hanno altre competizioni, lesarannoconcentrate su questa partita, noi ne siamo consapevoli e vogliamo fare una grande partita”. Per l’esterno si tratta dell’ennesima partita da ex contro la sua vecchia squadra: “In quello stadio ho giocato sia da bianconero che da avversario. Porta più punti. Bisogna ...

Non c'è tempo per pensare alle vicende di Paul Pogba e Leonardo Bonucci , laattende la visita delladell'ex Maurizio Sarri in un match nel quale torneranno anche diversi elementi della Curva Sud bianconera. La partita è di quelle non da sbagliare visto il ...... Empoli - Monza Ore 18.00: Torino -Ore 20.45: Atalanta - Sassuolo Domenica 16 ottobre Ore 12.30: Inter - Salernitana Ore 15.00:- Udinese Ore 15.00: Spezia - Cremonese Ore 18.00: ...TORINO - Riparte il campionato e riparte subito forte, con ladell'ex Sarri ospite all'Allianz Stadium. Ma in casasono altri i temi a tenere banco, in primis il duro sfogo di Leonardo Bonucci che ha affermato di essersi sentito "umiliato" dal ...ROMA - Per la rubrica 'Il Pallone Racconta', l'editorialista di Italpress, Franco Zuccalà, presenta la quarta giornata di Serie A che propone Inter - Milan come big - match, ma anche. fz/ari/gsl

Juventus, Allegri: "Dispiace per Pogba. Bonucci Le soap opera non mi appassionano" - Sportmediaset Sport Mediaset

Probabili formazioni Serie A: Juventus-Lazio, Roma-Empoli, Inter-Milan, Genoa-Napoli. Le scelte degli allenato ilmessaggero.it

Bruno Giordano ai microfoni de Il Corriere dello Sport ha parlato della gara in programma tra Juventus e Lazio domani. Le sue parole: BRUNO GIORDANO- "Occhio so.Nel corso dell'intervista rilasciata ai microfoni di Lazio Style Channel, Luca Pellegrini ha svelato un retroscena che ricorre ai tempi in cui lui e Sarri erano in forza alla Juve, Maurizio come ...Ultimata anche l’ultima seduta tattica da parte della Lazio in vista del mig match di domani. I biancocelesti alle 15 saranno ospiti della Juventus in un campo difficilissimo storicamente e ...