Juventus-Lazio in tv | canale | orario e streaming quarta giornata Serie A 2023 2024

(Di venerdì 15 settembre 2023) Alle 15:00 di sabato 16 settembre laospiterà laallo Stadium in occasione delladi. Dopo la sosta, le due squadre sono pronte a contendersi i tre punti in palio. Entrambe le squadre vengono da una vittoria in trasferta. Laha battuto l’Empoli, mentre laha avuto la meglio del Napoli campione d’Italia in carica al ‘Maradona’. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale, approfondimenti e le parole dei protagonisti. SportFace.

In conferenza stampa pre partita di, c'è più spazio per questioni extra calcistiche che non per le tattiche di gioco. Segno del momento difficile che lanon ha ancora superato. Le parole di Allegri sul caso ...Doppio scossone dopo la sosta con due partitissime alla ripresa,nel pomeriggio, il derby milanese a metà sera, in fondo Genoa - Napoli, la meno importante per la platea, importantissima per il Napoli che deve chiarire molte cose, che squadra è ...

Juve e Lazio affilano le armi per una gara delicata.Dopo avere incantato al Maradona Sarri vuole farsi rimpiangere anche a Torino, ha una squadra in crescita che però deve dare continuita' di ...Poco meno di 24 ore per vedere Juventus e Lazio in campo. Le compagini di Allegri e Sarri saranno impegnate sabato 16 settembre nella sfida dell'Allianz Satdium in programma alle 15.00. Sul big match, ...Spero venga fatta chiarezza su tutta la vicenda" Oggi pomeriggio, venerdì 15 settembre 2023, mister Max Allegri durante la conferenza stampa pre Juventus-Lazio, ha parlato della vicenda Pogba: "Sono ...