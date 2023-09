Juventus-Lazio | il pronostico della sfida dello Stadium

(Di venerdì 15 settembre 2023) Unada non perdere, quella in programma sabato 16 settembre alle 15 all'Allianz. Ladi Massimiliano Allegri, attualmente terza a pari merito con il Lecce a quota 7 punti in classifica, ospiterà la, che naviga fin qui nelle zone centrali con appena tre punti raccolti...

Simone Sozza durante Empoli -del 21 agosto 2021 La carriera arbitrale. Promosso nella CAN unificata A - B nell'anno 2020, ha già diretto match importanti come quello frae Napoli e ...Sarri (), 322.27 milioni, Allegri () 322.23 milioni e Pioli (Milan) 298.18 milioni gli altri più 'spendaccioni'. Gli allenatori che hanno speso più soldi nella storia Se ...... ballottaggio Spinazzola ed El Shaarawy a sinistra, con l'exleggermente favorito. Nell'Empoli fuori per infortunio Caprile, al suo posto l'exBerisha in porta. Marin e Baldanzi i ...L'obiettivo dell'allenatore è tenere il gruppo lontano da queste polemiche: un segnale sarà la sfida contro la, primo test importante per lache affronta una squadra ben organizzata e ...

Juve-Lazio, Giordano: “Punto su un duello speciale” Corriere dello Sport

Juve-Lazio, da Chiesa e Weah a Danilo: ci saranno La possibile formazione Tuttosport

ROMA (ITALPRESS) - Per la rubrica 'Il Pallone Racconta', l'editorialista di Italpress, Franco Zuccalà, presenta la quarta giornata di Serie A ...La Juventus di Massimiliano Allegri, attualmente terza a pari merito con il Lecce a quota 7 punti in classifica, ospiterà la Lazio, che naviga fin qui nelle zone centrali con appena tre punti raccolti ...Viglia di una partita che, complice il derby della Madonnina tra Inter e Milan, sta passano un po’ più in sordina, ma che invece promette spettacolo e agonismo: la Juventus è pronta all’esame Lazio, ...