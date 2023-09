Juventus | Allegri | “Dispiaciuto della situazione Pogba Bonucci? Le soap opera sono su Canale 5…”

(Di venerdì 15 settembre 2023) “, ma non ho altro da aggiungere e c’è un procedimento coinvolto. E’ giusto aspettare la fine del procedimento. Appena ci sarà la sentenza possiamo dire cosa cambia senza di lui, bisogna rimanere concentrati sui giocatori che abbiamo”. Queste le parole di Massimilianosul caso, sospeso dal Tribunale Nazionale Antidoping per la positività al testosterone emersa al termine di Udinese-, match giocatosi lo scorso 20 agosto. “Purtroppo, al momento, le cose nonandate benissimo con– ha proseguito l’allenatore livornese alla vigilia di-Lazio – Prima l’infortunio, ora questa. Mi dispiace, lui è un giocatore diverso rispetto ...

La stagione dellaNext Gen è ufficialmente iniziata. Dopo l'esordio amaro contro all'Adriatico contro il ... Tra questi, ad esempio, Kenan Yildiz , che con la compagine diha indossato ......sabato da batticuore anche per la, alle prese con le vicende extra campo degli ultimi giorni e attesa alla sfida contro la Lazio. Gli analisti Planetwin365 danno comunque fiducia ad, ...La, ancora imbattuta come le milanesi, ma a due punti dal primo posto, ospita nel primo ...si affida alla statistica che ha visto i bianconeri trionfare in 9 delle 12 sfide allo ...Commenta per primo L'allenatore della, Massimiliano, ha presentato in conferenza stampa la partita che domani a partire dalle ore 15 all'Allianz Stadium di Torino vedrà i bianconeri affrontare la Lazio. CONDIZIONE - 'La ...

Conferenza stampa Allegri: «Dispiace per Pogba, su Bonucci...» Juventus News 24

Bonucci ha avuto delle discussioni con Allegri, Cherubini e Calvo riguardo alla fine del suo ciclo alla Juventus. Nonostante gli fosse stata offerta la possibilità di salutare pubblico e compagni in ...Segui Tag24 anche sui social Juventus-Lazio, le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa. Dopo la pausa per gli impegni delle Nazionali, torna la Serie A. La quarta giornata si apre subito ...Nel corso della lunga conferenza stampa di preentazione di Juventus-Lazio in programma domani, l'allenatore dei bianconeri, Massimiliano Allegri, ha parlato anche del caso doping di Paul Pogba. DISPIA ...