Juve | Allegri | “Mi dispiace per Pogba Bonucci? Mi chiamano Pinocchio”

(Di venerdì 15 settembre 2023) Il tecnico bianconero ha parlato in conferenza alla vigilia della sfida con la Lazio. “Leo mi ha definito ‘bugiardo?’. Non mi piacciono le soap opera. Su Paul c’è un procedimento in corso” Vigilia dintus-Lazio, il campionato riparte con un altro big match oltre al derby di Milano. Massimilianocontro Maurizio Sarri domani alle 15: due filosofie a confronto, passate entrambe per Torino. Il tecnico bianconero ha parlato in conferenza stampa toccando i vari argomenti scottanti degli ultimi giorni. Non hanno proprio riguardato il campo o la preparazione dell’imminente partita… Per lanon è stata una settimana facile: tra le dichiarazioni dicontroe il caso di positività al doping di(Ansa Foto) – Notizie.com Dal caso dell’addio di Leonardo ...

Dispiacere per Paul Pogba, positivo al testosterone, silenzio su Leonardo Bonucci, che ha sparato a zero contro lae contro Massimiliano. L'allenatore bianconero, alla vigilia del match con la Lazio, in conferenza stampa oggi prova a concentrarsi sulla sfida della quarta giornata di campionato di ...'detta' il mercato e parla del sostituto di Pogba direttamente in conferenza stampa: i dettagli della situazione. Il tecnico della Juventus, Massimiliano, ha tenuto oggi una conferenza stampa pre - partita in vista dell'incontro di domani contro la Lazio. Durante la conferenza, l'allenatore ha affrontato diversi argomenti, tra cui le ...ancora su Bonucci: " Le soap opera sono su Canale 5 e io non sono molto appassionato. A ... Lasenza Pogba: " In questo momento dire cosa cambia è difficile. Ha subito una sospensione, ...Il successo della Lazio in trasferta a Torino manca dal 2017, quando a decidere la sfida contro la primadifu Immobile con una doppietta. Per questa sfida, una rete del capitano ...

Juventus e Lazio una contro l’altra, ecco le scelte dei due allenatori per la partita di sabato. Juventus e Lazio una contro l’altra si giocheranno già adesso una fetta di… Leggi ...15:08 - QUALCHE DUBBIO DI FORMAZIONE - La Juventus si è allenata in mattinata in vista della gara contro la Lazio. Massimiliano Allegri ha ancora alcuni dubbi di formazione. Infatti, il tecnico ..."Sono dispiaciuto per Pogba, ma non ho altro da aggiungere: c'è un procedimento in corso, ci sono persone coinvolte ed è giusto aspettare la fine del procedimento": questo il pensiero di Massimiliano ...