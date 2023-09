Júnior Tavares | ex giocatore della Sampdoria | ha un tumore al cervello

Una notizia choc per un ex calciatore della Sampdoria attualmente tesserato con il Ponte Preta. Juniorè stato ricoverato nelle scorse ore e dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico per l'asportazione di un tumore al cervello. Queste le informazioni riportate da Globo , che spiegano come il ...Juniorha un tumore al cervello Secondo le informazioni riportate da Globo , il 27enne avrebbe avvertito un formicolio al braccio ed è stato subito trasportato in ospedale. È stato sottoposto ...Una notizia choc per un ex calciatore della Sampdoria attualmente tesserato con il Ponte Preta. Juniorè stato ricoverato nelle scorse ore e dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico per l'asportazione di un tumore al cervello. Queste le informazioni riportate da Globo , che spiegano come il ...Juniorha un tumore al cervello Secondo le informazioni riportate da Globo , il 27enne avrebbe avvertito un formicolio al braccio ed è stato subito trasportato in ospedale. È stato sottoposto ...

Apprensione per Junior Tavares: l’ex terzino della Sampdoria ha un ... Goal Italia