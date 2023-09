Jon Moxley | “Un medico mi ha detto che ho l’artrite di un 70 enne”

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 15 settembre 2023) Jonè indubbiamente uno degli uomini di punta della AEW. In questi anni ha dimostrato che la federazione può sempre contare su di lui. Come sappiamo, però, il wrestling e i ritmi di vita ad esso connessi spesso possono logorare il fisico. Questo vale anche per Jon, che mai si è risparmiato girando sui ring di tutto il mondo, anche nel panorama indipendente. “La mattina fatico ad alzarmi” L’attuale AEW International Champion Jonè stato ospite del podcast “Bleav in Pro Wrestling” e ha parlato di come tutti questi anni sul ring ed in giro per il mondo stiano logorando il suo fisico. Ecco le sue parole: “La cosa peggiore per me sono i viaggi, mi logorano. Per anni viaggiare sembrava essere il mio lavoro e il wrestling il regalo di fine giornata. È impressionante come il viaggiare incida sul fisico. Un paio di anni fa un dottore ...