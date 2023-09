Jannik Sinner | il tennis professionistico è diverso dagli altri sport

(Di venerdì 15 settembre 2023) Ilta non è paragonabile aivi di altre discipline (se non, probabilmente, al golf). Ilta professionista è un’azienda. Con tanto di dipendenti. Nel caso di, molti dipendenti Ilta professionista non è stipendiato. Guadagna in due maniere: prize money, quindi i soldi guadagnati attraverso i risultati nei tornei A) gioco, vinco, guadagno tanto B) gioco, perdo, guadagno poco C) non gioco, non guadagno. sponsor. La cura del corpo per unta viene, sostanzialmente, prima di tutto (lo ha spiegato un certo Novak Djokovic, molto bene, nella conferenza post trionfo a New York). E la cura del corpo si ottiene solamente da una corretta programmazione stagionale (che può variare nell’anno). Se unta si fa male, quindi, non guadagna. E ...

Un'occasione mancata Sullo stesso argomento:, l'antitaliano per eccellenza L'allenatore espiatorio. Il siluramento di Vilda per colpa transitiva, i nervi di Egonu oLa parola ...La sconfitta all'esordio di Coppa Davis contro il Canada non ha fatto altro che peggiorare le cose. Paradossalmente il mondo social - e anche qualche importante quotidiano italiano - non ...Uno, quello di, non ha la garanzia dell'aritmetica ma usando il buonsenso andrebbe considerato ugualmente piuttosto sicuro. A testimoniarlo, i precedenti: nessuno nella storia del ...... già title sponsor degli Internazionali di tennis e promosso con il contributo di Francesco Totti " uno degli ambasciatori più rappresentativi del padel " e il 6° tennista al mondo. ...

Sinner e la rinascita mancata in azzurro Il Foglio

Novak Djokovic prima del confronto di Coppa Davis con la Spagna ha difeso Carlos Alcaraz, e indirettamente anche Jannik Sinner, per aver detto no alle convocazioni delle loro Nazionali per il ...Al centro delle polemiche ci è finito il numero uno azzurro e numero sette al mondo Jannik Sinner; la Gazzetta dello Sport ad esempio ha sottolineato che questa non è la prima assenza di Jannik in ...Il tennista svedese ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il candese Gabriel Diallo, giustiziere di Lorenzo Musetti.