Jancris approda ad Ancona per promuovere il turismo nautico

(Di venerdì 15 settembre 2023) Èto al porto turistico Marina Dorica dinei giorni scorsi lo, la leggendaria barca a vela che da decenni solca i mari di tutto il mondo con finalità ambientaliste, di ricerca e filantropiche. Sapientemente condotto dallo skipper e scrittore Alfredo Giacon e da sua moglie Nicoletta Siviero, che dal 1993 utilizzano l’imbarcazione come abitazione principale, il ketchè partito a maggio del 2022 dalla Florida e terminerà il suo viaggio agli inizi di ottobre a Trieste per prendere parte alla storica regata Barcolana.e la promozione delNon senza un obiettivo specifico che, in questo caso, è la promozione dele la scoperta delle tipicità dei territori. Il veliero, ...

Sapientemente condotto dallo skipper e scrittore Alfredo Giacon e da sua moglie Nicoletta Siviero, che dal 1993 utilizzano l'imbarcazione come abitazione principale, il ketchè partito a ...... Acciaroli (Campania), Marina Carmelo e Villa San Giovanni (Calabria), Messina (Sicilia), Roccella Ionica (Calabria) edora a Termoli. Ambasciatrice d'eccellenza, l'imbarcazionedi ...Sapientemente condotto dallo skipper e scrittore Alfredo Giacon e da sua moglie Nicoletta Siviero, che dal 1993 utilizzano l'imbarcazione come abitazione principale, il ketchè partito a ...... Acciaroli (Campania), Marina Carmelo e Villa San Giovanni (Calabria), Messina (Sicilia), Roccella Ionica (Calabria) edora a Termoli. Ambasciatrice d'eccellenza, l'imbarcazionedi ...

Ad Ancona approda lo Jancris, la leggendaria barca a vela che da decenni solca i mari di tutto il mondo AnconaToday

Il ketch “Jancris” approda a Pescara per promuovere il turismo nautico Virtù Quotidiane

Sapientemente condotto dallo skipper e scrittore Alfredo Giacon e da sua moglie Nicoletta Siviero, che dal 1993 utilizzano l’imbarcazione come abitazione principale, il ketch Jancris è partito a ...5' di lettura 03/09/2023 - È approdato a Pescara questo fine settimana lo Jancris, la leggendaria barca a vela che ... orientato alla promozione dei porti turistici come punti di approdo per esplorare ...È approdato a Pescara questo fine settimana lo Jancris, la leggendaria barca a vela che da decenni ... orientato alla promozione dei porti turistici come punti di approdo per esplorare l’entroterra e ...