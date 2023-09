Itinerari gastronomici | un viaggio nei sapori della Serbia

Leggi su nonewsmagazine

(Di venerdì 15 settembre 2023) La cucina serba è una fusione affascinante di influenze culturali e tradizioni culinarie che risalgono a secoli di storia. Situata al crocevia tra l’Europa centrale, l’Europa dell’Est e i Balcani, laha ereditato una varietà di gusti e ingredienti che hanno dato vita a una cucina unica e ricca di sapore. Gli influssi delle popolazioni ottomane, austriache e ungheresi hanno contribuito a plasmare la cucina serba in modi interessanti e deliziosi. La storiacucina serba risale all’antichità, con radici profonde nella cultura contadina e nelle tradizioni rurali. Tuttavia, le influenze ottomane, che si sono fatte sentire tra il XIV e il XIX secolo, hanno introdotto ingredienti come il caffè, i dolci a base di pasta fillo e piatti come il cevapcici (piccoli salsicciotti di carne macinata). L’influenza austro-ungarica, invece, ha portato l’uso di ...