Italvolley | Lavia | “Contro la Polonia sarà difficile | ma il pubblico sarà la nostra arma in più”

Capitan Giannelli ha illuminato il gioco, Gabriele, Yuri Romanò e Alessandro Michieletto ... Per provare a mettere in bacheca l'ottavo titolo continentale, l'dovrà attingere a ogni ...Ma le schiacciate di Michieletto, Mosca, Romanò,, la regia di Giannelli e i salvataggi di Balasso alla fine hanno travolto i risultati anche di proposte molto attese delle generaliste. In primo ...C'è una sola squadra in campo ed è quella di De Giorgi. L'potrà difendere domani al PalaEur di Roma il titolo europeo conquistato due anni fa a ... Protagonisti in attaccoe Romanò, ma ...L'schiaccia la Francia e vola in finale agli Europei di pallavolo . La Nazionale allenata ... Danielee Alessandro Michieletto schiacciatori, Gianluca Galassi l'altro centrale, Fabio ...

Italvolley: raggiunta la finale degli europei con Lavia protagonista ... Ecodellojonio

Italvolley show, lezione alla Francia: sabato la finale contro la Polonia Tuttosport

Sarà tra le mura di un PalaEur pieno da scoppiare che la Nazionale di Fefè De Giorgi proverà a fare la storia, conquistando il suo secondo Europeo ...Per la semifinale De Giorgi, che deve rinunciare come previsto a Roberto Russo seduto comunque in panchina ed in via di guarigione, sceglie Giannelli in regia, Romanò opposto, Mosca (preferito a ...Dopo la schiacciante vittoria sulla Francia, l'Italia si prepara alla finale di sabato contro la Polonia: tranquillità e non solo, i segreti della cavalcata ...